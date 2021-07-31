Пять человек пострадали в ДТП с самосвалом в Новой Москве

Москва, 31 июля. Тройное ДТП с участием самосвала произошло в Новой Москве. В результате инцидента пять человек получили легкие травмы.

По предварительным данным, около 10:20 на 72-м км Калужского шоссе в сторону области водитель самосвала столкнулся с автомобилем марки Ford, который двигался в попутном направлении. От удара последний вылетел на полосу встречного движения и врезался в Toyota, сообщил источник ФАН.

Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка. Медики оказывают необходимую помощь. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Несколько недель назад в Новой Москве столкнулись автобус и легковушка, водитель которой погибла на месте. По предварительным данным, женщина резко почувствовала себя плохо и выехала на встречную полосу.