Систему оплаты проезда «лицом» начали тестировать в столичном метро

Москва, 31 июля. Фокус-группа пассажиров московского метро приступила к «обкатке» механизма Face Pay.

Система Face Pay позволяет человеку оплачивать проезд, не используя при этом дополнительных телодвижений и инструментов. Камеры сравнивают портрет пассажира с имеющимся в базе, а затем компьютер инициирует процедуру списывания средств с привязанной карты.

Первоначально «оплата лицом» тестировалась работниками метрополитена, но теперь к проверке работоспособности Face Pay присоединились инициативные пассажиры. Принять участие в тестировании возможно, оставив заявку на официальном сайте программы.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов поделился в канале департамента транспорта в Telegram о начале нового этапа проверки работоспособности механизма. Отмечается, что персонал метро совершил уже свыше одного миллиона проходов через Face Pay.

Метрополитен Северной столицы также активно развивается. Губернатор Александр Беглов озвучил мнение, согласно которому в Петербурге до 2024 года могут появиться новые станции метро.