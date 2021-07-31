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Мертвого ребенка извлекли из пруда в Новой Москве
Происшествия
Мертвого ребенка извлекли из пруда в Новой Москве
pixabay.com

Москва, 31 июля. Годовалая девочка утонула в пруду на территории частного загородного клуба в Новой Москве, сообщила представитель ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, малышка осталась без присмотра взрослых, упала в водоем и захлебнулась. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, добавила Иванова.

Расследование находится на контроле прокуратуры Москвы. Кроме того, надзорное ведомство инициировало проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних.

Незадолго до этого похожий случай произошел в бурятском селе Загустай. Двухлетний ребенок утонул в дождевой бочке, установленной возле дома.

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