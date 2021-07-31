Сухая и облачная погода ожидается в Москве 31 июля

Москва, 31 июля. Синоптики пообещали москвичам теплую и облачную погоду без осадков на выходных.

На этих выходных в столице России ожидается теплая погода. Местами воздух в городе прогреется до +28 градусов. Однако в ночное время столбик термометра может опуститься до +14, заявили в Гидрометцентре России.

«Днем в столице будет +26-28 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до +14 градусов», — добавили в ведомстве.

При этом, согласно данным синоптиков, в городе будет дуть юго-западный ветер. Местами его порывы будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в Москве составит около 741 мм рт. ст.

По данным научного руководителя Гидрометцентра России романа Вильфанда, уже в начале следующей недели в нескольких регионах страны ожидается аномальная жара. При этом в некоторых регионах жара будет достигать 39–41 градуса.