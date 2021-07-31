Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Москве на 31 июля

Москва, 31 июля. Москвичей 31 июля ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков.

Воздух в российской столице прогреется до 28 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве потеплеет до 26–28 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до 14 градусов. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами 15 м/с.

В Московской области температура воздуха составит 24–29 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до 11 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов. Ростовскую, Тамбовскую, Воронежскую, Липецкую, Волгоградскую области, а также Краснодарский край и ряд регионов Поволжья ожидает аномальная жара в начале следующей недели.