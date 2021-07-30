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Тело утонувшей годовалой девочки нашли в Москве
Происшествия
Тело утонувшей годовалой девочки нашли в Москве
Прокуратура Москвы  /  прокуратура Москвы

Москва, 30 июля. Тело малолетней девочки с признаками утопления нашли в поселении Марушкинском деревни Власово Новой Москвы.

Ребенок 2020 года рождения остался без присмотра взрослых, самостоятельно добрался до водоема и утонул. Прокуратура сейчас проводит проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по которой будет избрана мера реагирования. Уже возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти из-за неосторожности.

Недавно трагедия произошла и в Петербурге. Два брата поспорили, смогут ли переплыть Мойку, в итоге мальчик 16 лет утонул, пробыв под водой около 20 минут.

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