Доктор Мясников положительно оценил отмену перчаточного режима в Москве

Москва, 30 июля. Доктор и телеведущий Александр Мясников оценил решение мэра Москвы Сергея Собянина отменить перчаточный режим. Он отметил, что власти берут ситуацию под контроль.

По словам Мясникова, отмена перчаток в Москве — это победа разума. Он считает, что таким образом власти города отходят от демонизации коронавирусной инфекции.

«Мне это особенно приятно!» — сообщил Мясников в своем Telegram-канале, комментируя решение главы города.

Медик подчеркнул, что таким образом в Москве концентрируются на действительно важных вещах. Мясников поблагодарил властей за проявление уважения к гражданам.

Как ранее сообщалось, Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Он отметил, что число случаев госпитализации пациентов с COVID-19 снизилось в три раза.