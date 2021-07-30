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Двухлетний ребенок погиб после падения с восьмого этажа в Москве
Происшествия
Двухлетний ребенок погиб после падения с восьмого этажа в Москве
pixabay.com

Москва, 30 июля. Двухлетний ребенок погиб на северо-востоке Москвы. Малыш выпал из окна квартиры на восьмом этаже, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

Трагедия случилась в одной из многоэтажек, расположенных по Щелковскому шоссе. Тело ребенка с повреждениями, характерными для падения с большой высоты, нашли под окнами жилого дома. Об инциденте сообщает глава пресс-службы столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят допрос родственником погибшего малыша, а также соседей и других возможных свидетелей инцидента.

Ранее в Екатеринбурге из окна жилого дома выпал ребенок. По словам очевидцев, в момент трагедии оба родителя малыша были в квартире, а несовершеннолетний играл на балконе, сообщало URA.RU.

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