Полицейские задержали участников драки со стрельбой в московском супермаркете

Москва, 30 июля. Стражи порядка задержали несколько человек по подозрению в вооруженном конфликте, который произошел на глазах у посетителей продуктового магазина.

Информации о пострадавших не поступало, сообщили в ГУ МВД по Москве. Сейчас задержанных проверяют на причастность к противоправным действиям.

Мужчины устроили драку в супермаркете на Верхней Красносельской улице. Шокированные покупатели рассказали, что слышали как минимум один звук выстрела.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.