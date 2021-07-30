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Историк Макаров назвал самые известные памятники археологии Подмосковья
Общество
Историк Макаров назвал самые известные памятники археологии Подмосковья
wikipedia.org  /  Miksam69 / CC BY-SA 3.0

, 30 июля. Некоторые памятники археологии, расположенные на территории Московской области, известны на весь мир. К ним относятся древние стоянки, городища и крепости.

Одним из наиболее известных памятников археологии мирового класса является зарайская стоянка. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал директор Института Археологии РАН, доктор исторических наук Николай Макаров.

Не менее известными также являются Зарайский кремль и статуэтка бизона, найденная в Подмосковье. Статуэтка, в частности, считается одним из шедевров палеонтологического искусства.

«Статуэтка бизона — это примерно 20 тысяч лет до нашей эры. Эта статуэтка украшает все каталоги первобытного искусства», — уточнил Макаров.

Как сообщалось ранее, в Крыму археологи изучают древний затопленный город Акра. Его жители в древности занимались продажей вина и оливкового масла. Предполагается, что город ушел под воду в IV веке нашей эры.

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