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Неизвестные открыли стрельбу в московском супермаркете

  /   Обновлено: 30 июля 2021 19:15
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу в московском супермаркете
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Москва, 30 июля. Мужчины устроили драку, которая закончилась стрельбой. Все произошло на глазах у посетителей продуктового магазина.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Красносельская в российской столице. Очевидцы сообщили, что слышали как минимум один выстрел.

На место происшествия выезжают сотрудники экстренных служб. Причины конфликта пока неизвестны. Также нет данных о пострадавших и погибших.

Потасовка между охранником и 21-летним студентом произошла на Полюстровском проспекте в торговом центре «Европолис» в Санкт-Петербурге. Конфликт произошел из-за медицинской маски.

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