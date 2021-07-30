Неизвестные открыли стрельбу в московском супермаркете

Москва, 30 июля. Мужчины устроили драку, которая закончилась стрельбой. Все произошло на глазах у посетителей продуктового магазина.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Красносельская в российской столице. Очевидцы сообщили, что слышали как минимум один выстрел.

На место происшествия выезжают сотрудники экстренных служб. Причины конфликта пока неизвестны. Также нет данных о пострадавших и погибших.

Потасовка между охранником и 21-летним студентом произошла на Полюстровском проспекте в торговом центре «Европолис» в Санкт-Петербурге. Конфликт произошел из-за медицинской маски.