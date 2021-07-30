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Метеоролог Старков рассказал москвичам о погоде в августе
Общество
Метеоролог Старков рассказал москвичам о погоде в августе
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 30 июля. Ведущий метеоролог Гисметео Леонид Старков рассказал жителям Москвы, какой погоды стоит ожидать в регионе в августе.

По словам специалиста, лето сменило амплуа, и теперь оно влажное и душное. В атмосфере восстановился западный перенос, а по северу смещаются атлантические циклоны.

«В предстоящие выходные характер погоды не изменится, температура ночью +16 градусов, а днем +26 градусов. При этом будет влажно и душно», — объяснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

1 августа ожидается незначительное похолодание и ливневые дожди. В целом в последний летний месяц обойдется без жары и серьезных похолоданий. Температура воздуха установится в диапазоне +20...+25 градусов.

Сотрудники Высшей технической школы Цюриха ранее предсказали рекордную жару в ближайшие десятилетия. По их словам, рекордно знойная погода летом этого года была лишь прологом.

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