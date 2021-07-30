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Безбилетник распылил в лицо контролеру поезда Москва — Тверь перцовый газ

  /   Обновлено: 30 июля 2021 17:35
Происшествия
Безбилетник распылил в лицо контролеру поезда Москва — Тверь перцовый газ
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 30 июля. Конфликт между контролером и любителем ездить без билетов случился в электропоезде. На место происшествия вызывали сотрудников правоохранительных органов.

Мужчину высадили на станции Крюково из-за отсутствия билета и отказа платить за проезд. В результате он разозлился и брызнул газ из баллончика в лицо женщины. На место происшествия были вызваны сотрудники транспортной полиции.

Участники инцидента были доставлены в дежурную часть и опрошены. Правоохранители назначили проверку по данному факту. О состоянии пострадавшей информации нет.

Потасовка с участием несовершеннолетних произошла на детской площадке в Пушкинском районе Петербурга. Женщина распылила перцовый баллончик в детей. В результате инцидента пострадали две девочки.

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газ поезд безбилетник контролер
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