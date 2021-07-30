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Жалоба на приговор экс-полковнику ФСБ Черкалину поступила в суд

  /   Обновлено: 30 июля 2021 16:01
Происшествия
Жалоба на приговор экс-полковнику ФСБ Черкалину поступила в суд
murmansk.sledcom.ru

Москва, 30 июля. Защита бывшего начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина обжаловала приговор. Документы уже поступили в суд.

Черкалина признали виновным в мошенничестве и взяточничестве. Силовик на протяжении двух лет оказывал услуги частной фирме. Он заработал 850 тысяч долларов. Также преступник стал фигурантом дела о крупном мошенничестве, где активными участниками оказались еще двое сотрудников спецслужбы.

Виновник Черкалин получил семь лет колонии строгого режима. Суд также лишил его звания подполковника. Апелляционная жалоба на приговор Черкалину поступила во Второй Западный окружной военный суд. Дата заседания еще не назначена.

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