В Подмосковье грузовик протаранил мост

Москва, 30 июля. Авария с участием КамАЗа произошла на Дмитровском шоссе в сторону города Дмитров. В результате пострадал мужчина, его госпитализировали.

По предварительной версии, водитель большегруза проезжал под мостом, у КамАЗа автоматически сработало поднятие ковша, который врезался в ограждение моста. Гражданина выбросило через лобовое стекло, он получил несколько серьезных травм, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Один человек получил смертельные травмы в результате ДТП с участием микроавтобуса и фуры в Чурапчинском районе Якутии. Водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия.