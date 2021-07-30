Московские предприятия общепита нарастили оборот более чем на 25%

Москва, 30 июля. Московские предприятия общественного питания увеличили оборот по итогам периода с 19 по 25 июля 2021 года.

За неделю показатель повысился более чем на четверть, сообщила пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы. Рост оборота вызван отменой в столице Российской Федерации обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.

«Среднесуточный дневной оборот отрасли за неделю 19-25 июля составил 935,5 млн рублей. Это на 96 миллионов рублей или на 11,4% больше, чем за последнюю неделю июня», — заявил министр правительства города Кирилл Пуртов.

К тому же показатель повысился на 25,7% по сравнению с предыдущей неделей. Оборот предприятий общепита столицы достиг 6,55 млрд рублей.

В городе также отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. Об этом стало известно из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина.