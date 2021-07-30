Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 12:19
12:18
Спорт
Олимпиада-2020: медальный зачет 30 июля, золото России, есть ли шанс догнать лидеров
12:16
Экономика
Стартовали продажи двух новых версий Q4 E-Tron от Audi
12:14
Весь мир
Конференция по вопросам вакцинации «Спутником V» состоялась в Сирии
12:11
Весь мир
Ливийский парламент 2 августа рассмотрит законопроект о выборах
12:10
Экономика
Аналитики подсчитали, как увеличились объемы выдачи ипотеки в России
12:10
Политика
Посол Шульгин заявил о готовности России возобновить диалог с Нидерландами
12:10
Происшествия
Мужчина станцевал голышом на проезжей части в Петербурге
12:08
Экономика
Московские предприятия общепита нарастили оборот более чем на 25%
12:07
Армия
Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» получат на вооружение новые противотанковые ракеты
12:07
Происшествия
Суд оштрафовал работодателя в Новгороде за невыплату зарплаты
Все новости

Московские предприятия общепита нарастили оборот более чем на 25%
Экономика
Московские предприятия общепита нарастили оборот более чем на 25%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 июля. Московские предприятия общественного питания увеличили оборот по итогам периода с 19 по 25 июля 2021 года.

За неделю показатель повысился более чем на четверть, сообщила пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы. Рост оборота вызван отменой в столице Российской Федерации обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.

«Среднесуточный дневной оборот отрасли за неделю 19-25 июля составил 935,5 млн рублей. Это на 96 миллионов рублей или на 11,4% больше, чем за последнюю неделю июня», — заявил министр правительства города Кирилл Пуртов.

К тому же показатель повысился на 25,7% по сравнению с предыдущей неделей. Оборот предприятий общепита столицы достиг 6,55 млрд рублей.

В городе также отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. Об этом стало известно из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Московские предприятия общепита нарастили оборот более чем на 25%
предприятия оборот общепит
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru