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Жителей Москвы предупредили о дождях и усилении ветра
Общество
Жителей Москвы предупредили о дождях и усилении ветра
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья

Москва, 30 июля. Дожди с грозами пройдут в Москве в течение дня. Специалисты МЧС напомнили жителям российской столицы о мерах предосторожности.

Ухудшение погодных условий ожидается в Москве 30 июля. Об этом сообщили представители столичного управления МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета. По данным метеорологов, с 08:30 до 21:00 в городе будут наблюдаться дожди, сопровождающиеся грозами. Скорость порывов ветра увеличится до 15 метров в секунду.

Владельцам автомобилей рекомендуется поставить свои транспортные средства в гаражи или места, удаленные от деревьев и шатких конструкций. Водителям также советуют не совершать резких маневров на дорогах.

Во время грозы не следует прятаться под одиноко стоящими деревьями, так как это опасно для жизни. Кроме того, опасность представляют высокие металлические конструкции. В МЧС напомнили, что молнии никогда не попадают в кустарники.

На следующей неделе в ряде регионов России ожидается аномальная жара. В частности высокие температуры воздуха установятся в регионах Поволжья и Черноземья, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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