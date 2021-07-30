Московские полицейские обнаружили труп актера из сериала «Марш Турецкого»

Москва, 30 июля. Российский актер Максим Михайлин найден мертвым в своей московской квартире. Звезда сериала «Марш Турецкого» скончался на 47-м году жизни.

Мужчина перестал выходить на связь и отвечать на звонки, после чего близкие покойного вызвали сотрудников полиции. Когда они прибыли на место происшествия и вскрыли квартиру знаменитости, то нашли тело артиста внутри без признаков насильственной смерти, сообщает РЕН ТВ.

Согласно предварительной информации, смерть Михайлина наступила за 7-10 день до того, как его тело обнаружили полицейские. По факту гибели российского актера проводится проверка. Максим Михайлин успел сняться в ряде отечественных фильмов и сериалов, например, в «Законе и порядке» и «Марше Турецкого».