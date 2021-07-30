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Московские полицейские обнаружили труп актера из сериала «Марш Турецкого»

  /   Обновлено: 30 июля 2021 12:03
Происшествия
Московские полицейские обнаружили труп актера из сериала «Марш Турецкого»
Кадр из сериала «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований - 3»

Москва, 30 июля. Российский актер Максим Михайлин найден мертвым в своей московской квартире. Звезда сериала «Марш Турецкого» скончался на 47-м году жизни.

Мужчина перестал выходить на связь и отвечать на звонки, после чего близкие покойного вызвали сотрудников полиции. Когда они прибыли на место происшествия и вскрыли квартиру знаменитости, то нашли тело артиста внутри без признаков насильственной смерти, сообщает РЕН ТВ.

Согласно предварительной информации, смерть Михайлина наступила за 7-10 день до того, как его тело обнаружили полицейские. По факту гибели российского актера проводится проверка. Максим Михайлин успел сняться в ряде отечественных фильмов и сериалов, например, в «Законе и порядке» и «Марше Турецкого».

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актер москва смерть марш турецкого михайлин
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