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Бывшего заместителя директора Росгвардии признали виновным в мошенничестве

  /   Обновлено: 30 июля 2021 11:48
Происшествия
Бывшего заместителя директора Росгвардии признали виновным в мошенничестве
rosgvard.ru  /  Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Москва, 30 июля. Суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко. Он причастен к организации хищения чужого имущества.

Гособвинение на прении сторон запросил восемь лет колонии для фигуранта уголовного дела. Также Милейко хотят лишить звания генерал-лейтенанта, наград и оштрафовать на 800 тысяч рублей.

Генерал-лейтенант в отставке Сергей Милейко обвиняется в мошенничестве при закупке обмундирования для ведомства по завышенным ценам с ущербом почти на 700 млн рублей. По решению Московского гарнизонного военного суда он был помещен под арест.

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суд росгвардия милейко
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