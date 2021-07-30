Два рейсовых автобуса столкнулись на Пятницком шоссе в Митино

Москва, 30 июля. Серьезное ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло в районе Митино в Москве. Без пострадавших не обошлось.

В результате аварии пострадали два пассажира, находившиеся в коммерческом автобусе. Женщина 1962 года рождения и мужчина 1998 года рождения госпитализированы. Об их состоянии ничего неизвестно, сообщает прокуратура Москвы.

Один из автобусов принадлежит частной компании. Перевозчика проверит прокуратура. Надзорный орган выяснит, как в компании соблюдаются требования законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

Ранее авария с участием автобуса произошла на Большой Академической улице в российской столице. По предварительной информации, травмы получили три человека.