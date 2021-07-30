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Собянин заявил о снижении числа новых случаев заражения COVID-19 в Москве

  /   Обновлено: 30 июля 2021 10:25
Общество
Собянин заявил о снижении числа новых случаев заражения COVID-19 в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 30 июля. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве снизилось в 2,2 раза, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, улучшение эпидситуации в городе произошло благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

Кроме того, число госпитализаций также снизилось в 1,6 раза. Таким образом, в последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции значительно улучшилась, подчеркнул Собянин.

Также в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. Однако необходимость соблюдать масочный режим осталась.

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