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Операция «Нетрезвый водитель» начнется в Москве с вечера 30 июля

  /   Обновлено: 30 июля 2021 10:26
Общество
Операция «Нетрезвый водитель» начнется в Москве с вечера 30 июля
vk.com  /  Дорожный инспектор.

Москва, 30 июля. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет в Москве с 30 по 31 июля 2021 года.

Сотрудники ГИБДД Москвы будут патрулировать дороги и выявлять водителей в состоянии алкогольного опьянения. В столичной Госавтоинспекции обратились к горожанам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения.

Также стало известно, что ГИБДД начала проводить рейды по выявлению нелегально тюнингованных машин. Нарушителям не только выписывают штрафы, но и заставляют вернуть автомобиль в прежнее техническое состояние.

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ГИБДД москва акция трезвый водитель
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