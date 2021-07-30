Операция «Нетрезвый водитель» начнется в Москве с вечера 30 июля

Москва, 30 июля. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет в Москве с 30 по 31 июля 2021 года.

Сотрудники ГИБДД Москвы будут патрулировать дороги и выявлять водителей в состоянии алкогольного опьянения. В столичной Госавтоинспекции обратились к горожанам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения.

Также стало известно, что ГИБДД начала проводить рейды по выявлению нелегально тюнингованных машин. Нарушителям не только выписывают штрафы, но и заставляют вернуть автомобиль в прежнее техническое состояние.