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В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах

  /   Обновлено: 30 июля 2021 10:09
Общество
В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах
pixabay.com  /  leo2014

Москва, 30 июля. Обязательное ношение перчаток в общественных местах отменили в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, массовая вакцинация и другие меры профилактики привели к снижению количества случаев заражения коронавирусом и госпитализации. В связи с этим принято решение об отмене обязательного ношения перчаток, однако необходимость соблюдать масочный режим осталась.

В Подмосковье ранее отменили ограничения по количеству зрителей массовых мероприятий в образовательных и культурных учреждениях, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Власти Петербурга тем временем сняли запрет на работу городских фуд-кортов и аттракционов. Они снова откроются со 2 августа.

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москва собянин отмена перчатки
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