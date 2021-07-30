В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах

Москва, 30 июля. Обязательное ношение перчаток в общественных местах отменили в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, массовая вакцинация и другие меры профилактики привели к снижению количества случаев заражения коронавирусом и госпитализации. В связи с этим принято решение об отмене обязательного ношения перчаток, однако необходимость соблюдать масочный режим осталась.

В Подмосковье ранее отменили ограничения по количеству зрителей массовых мероприятий в образовательных и культурных учреждениях, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Власти Петербурга тем временем сняли запрет на работу городских фуд-кортов и аттракционов. Они снова откроются со 2 августа.