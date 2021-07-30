Гидрометцентр предупредил о повышении температуры в Москве

Москва, 30 июля. В центре Европейской России установится летняя погода, ночами температура ожидается выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик назвал погоду в Москве хорошей и летней. По его словам, осадков в пятницу будет больше, чем в последующие дни. Ожидается 21–25 градусов, что соответствует климатическим нормам. Но «ночи будут теплее нормы», рассказал РИА Новости Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в центре столицы прогнозируется до 21 градуса тепла. Температурный фон останется таким до понедельника.

«Ночи будут 16–18 градусов, что даст среднюю температуру за сутки на пару градусов выше нормы. Дальше прогнозируется небольшое повышение температуры 26–28 градусов и небольшие кратковременные дожди. Небольшие дожди в воскресенье», — сообщил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что ко всему центру Европейской России можно применить прогноз для столичного региона.

Нынешний июль в Москве может оказаться третьим по средней температуре и восьмым по засушливости месяцем в истории метеонаблюдений, отмечают в погодном центре «Фобос». В столичном регионе за весь июль осадков выпало лишь 37% от нормального объема.