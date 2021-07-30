Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 04:39
04:34
Общество
Сексолог назвал категории граждан, которым лучше отказаться от секса в жару
04:33
Политика
Представитель Белого дома уклонилась от неудобного вопроса о COVID-политике США
04:32
Общество
Аномальная жара придет в ряд регионов России на следующей неделе
04:29
Политика
Жена Хантера Байдена пьет кофе под охраной Секретной службы
04:24
Технологии
Россия запустит производство оборудования для автономных судов
04:09
Шоу-бизнес
Разведенная Кристина Асмус попала в кадр с копией Харламова
04:03
Технологии
В США решили выяснить, кто круче: F-35 или российский Су-35
04:00
Общество
Более половины россиян готовы регулярно заниматься физкультурой
03:53
Спорт
Россиянка Пракатень выиграла серебро Олимпиады в академической гребле
03:45
Происшествия
Спортсменка умерла из-за попадания молота в голову на Кубе
Все новости

Гидрометцентр предупредил о повышении температуры в Москве
Общество
Гидрометцентр предупредил о повышении температуры в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 30 июля. В центре Европейской России установится летняя погода, ночами температура ожидается выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик назвал погоду в Москве хорошей и летней. По его словам, осадков в пятницу будет больше, чем в последующие дни. Ожидается 21–25 градусов, что соответствует климатическим нормам. Но «ночи будут теплее нормы», рассказал РИА Новости Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в центре столицы прогнозируется до 21 градуса тепла. Температурный фон останется таким до понедельника.

«Ночи будут 16–18 градусов, что даст среднюю температуру за сутки на пару градусов выше нормы. Дальше прогнозируется небольшое повышение температуры 26–28 градусов и небольшие кратковременные дожди. Небольшие дожди в воскресенье», — сообщил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что ко всему центру Европейской России можно применить прогноз для столичного региона.

Нынешний июль в Москве может оказаться третьим по средней температуре и восьмым по засушливости месяцем в истории метеонаблюдений, отмечают в погодном центре «Фобос». В столичном регионе за весь июль осадков выпало лишь 37% от нормального объема.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Гидрометцентр предупредил о повышении температуры в Москве
погода москва вильфанд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru