Двухэтажный склад загорелся на юго-востоке Москвы

Москва, 30 июля. Здание склада охватил огонь на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

В МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 00:17 по московскому времени. Склад загорелся на улице Перерва. Отмечается, что огонь охватил 400 кв. м. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, на месте работают специалисты столичного пожарно-спасательного гарнизона. Об этом информирует ТАСС.

Лесной пожар охватил север Финляндии. Площадь возгорания увеличилась до 300 гектаров. Местных жителей предупредили о возможной эвакуации из близлежащих населенных пунктов.