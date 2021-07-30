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Двухэтажный склад загорелся на юго-востоке Москвы
Происшествия
Двухэтажный склад загорелся на юго-востоке Москвы
Невские Новости

Москва, 30 июля. Здание склада охватил огонь на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

В МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 00:17 по московскому времени. Склад загорелся на улице Перерва. Отмечается, что огонь охватил 400 кв. м. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, на месте работают специалисты столичного пожарно-спасательного гарнизона. Об этом информирует ТАСС.

Лесной пожар охватил север Финляндии. Площадь возгорания увеличилась до 300 гектаров. Местных жителей предупредили о возможной эвакуации из близлежащих населенных пунктов.

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