Собянин рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Москва, 29 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице улучшается.

Собянин отметил, что случаи госпитализации пациентов с COVID-19 снизились в три раза, если сравнивать с пиком. Он добавил, что это позволило уменьшить количество коек, работающих с коронавирусными пациентами, с 23,5 тысячи до 12 тысяч.

Освобожденные места теперь распространяются на обычных пациентов, подчеркнул мэр Москвы в эфире телеканала «Россия-1». Пик заболеваемости в столице произошел в 20-х числах июня.

Мэр Москвы ранее заявил, что количество привитых от коронавируса столичных пенсионеров составляет больше миллиона. Однако Собянин добавил, что «успокаиваться не надо», передает «Царьград».