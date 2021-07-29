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Собянин рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Общество
Собянин рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 29 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице улучшается.

Собянин отметил, что случаи госпитализации пациентов с COVID-19 снизились в три раза, если сравнивать с пиком. Он добавил, что это позволило уменьшить количество коек, работающих с коронавирусными пациентами, с 23,5 тысячи до 12 тысяч.

Освобожденные места теперь распространяются на обычных пациентов, подчеркнул мэр Москвы в эфире телеканала «Россия-1». Пик заболеваемости в столице произошел в 20-х числах июня.

Мэр Москвы ранее заявил, что количество привитых от коронавируса столичных пенсионеров составляет больше миллиона. Однако Собянин добавил, что «успокаиваться не надо», передает «Царьград».

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