Воробьев назвал попадающие под реновацию дома в Подмосковье

Москва, 29 июля. В Московской области старое жилье будут сносить по программе реновации, которая в первую очередь коснется бараков и пятиэтажек, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что программа будет проводиться с обязательным учетом интересов жителей. Люди в итоге получат благоустроенные квартиры. Каждый проект будет защищаться. Первым делом будут сноситься бараки, отметил Воробьев.

«У нас такая ситуация: пятиэтажки сноситься будут самые старые, безнадежно устаревшие, но глобально наша задача — сначала разобраться с двух-трехэтажными бараками», — цитирует Воробьева 360tv.ru.

Губернатор Подмосковья напомнил, что в столице программа реновации начиналась непросто. Но сейчас переехавшие в комфортные квартиры люди всем довольны.

«У нас уже есть первые проекты — это Раменское, Красногорск, Одинцово, где мы обеспечим другое качество жизни для тех, кто живет в совсем старом жилье», — уточнил губернатор.

По его словам, результат программы станет виден не сразу, однако она точно будет успешной, считает Воробьев. Губернатор подчеркнул, что необходимые для этого законы уже приняты.

Ранее заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев заявил, что объем возводимой по программе реновации в Москве недвижимости планируется увеличить до 3 млн кв. м. В настоящее время в работе находятся 513 стартовых площадок в столице, уточнил он.