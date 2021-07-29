Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 22:35
22:30
Общество
Анатолий Вассерман назвал причину встречи главы МИД КНР с талибами
22:21
Экономика
Вода, мороженое и алкоголь: что подорожает в РФ в ближайшее время
22:19
Происшествия
Гараж вспыхнул в Кировском районе Петербурга
22:14
Общество
Современный художник: каким он должен быть и в чем составляющие его успеха
22:11
Общество
Главред «Проекта» Роман Баданин не собирается возвращаться в Россию
22:02
Общество
Воробьев назвал попадающие под реновацию дома в Подмосковье
21:44
Спорт
Не прошедшей в финал ОИ-2020 американке стало «противно смотреть» на русских коллег
21:35
Политика
«Россия, вырви невиновного из лап Литвы!»: Роман Носиков с правдой о деле Палецкиса
21:32
Происшествия
Мужчина зашел в офис «Аэрофлота» с ножом и украл форму пилота в Сочи
21:30
Политика
Коммунист Соловейчик назвал главной причиной поражения ГКЧП ложь о Горбачеве
Все новости

Воробьев назвал попадающие под реновацию дома в Подмосковье
Общество
Воробьев назвал попадающие под реновацию дома в Подмосковье
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 29 июля. В Московской области старое жилье будут сносить по программе реновации, которая в первую очередь коснется бараков и пятиэтажек, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что программа будет проводиться с обязательным учетом интересов жителей. Люди в итоге получат благоустроенные квартиры. Каждый проект будет защищаться. Первым делом будут сноситься бараки, отметил Воробьев.

«У нас такая ситуация: пятиэтажки сноситься будут самые старые, безнадежно устаревшие, но глобально наша задача — сначала разобраться с двух-трехэтажными бараками», — цитирует Воробьева 360tv.ru.

Губернатор Подмосковья напомнил, что в столице программа реновации начиналась непросто. Но сейчас переехавшие в комфортные квартиры люди всем довольны.

«У нас уже есть первые проекты — это Раменское, Красногорск, Одинцово, где мы обеспечим другое качество жизни для тех, кто живет в совсем старом жилье», — уточнил губернатор.

По его словам, результат программы станет виден не сразу, однако она точно будет успешной, считает Воробьев. Губернатор подчеркнул, что необходимые для этого законы уже приняты.

Ранее заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев заявил, что объем возводимой по программе реновации в Москве недвижимости планируется увеличить до 3 млн кв. м. В настоящее время в работе находятся 513 стартовых площадок в столице, уточнил он.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Воробьев назвал попадающие под реновацию дома в Подмосковье
подмосковье воробьев жилье реновация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru