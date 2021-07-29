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Московский планетарий объявил время ближайшего звездопада
Общество
Московский планетарий объявил время ближайшего звездопада
pixabay.com

Москва, 29 июля. Специалисты Московского планетария объявили дату и время звездопада, который можно будет наблюдать в небе над столичным регионом.

По словам исследователей, максимальный пик активности ожидается в 09:00 по московскому времени в пятницу, 30 июля. Однако увидеть его не удастся по причине светлого времени суток. Тем не менее ученые предупредили, что звездопад можно будет наблюдать грядущей ночью и в последующие ночи. Они подчеркнули, что Южные дельта-Аквариды действуют ежегодно с 12 июля по 23 августа.

Эксперты напомнили, что наблюдать за звездопадом лучше в предрассветные часы. Также это стоит делать вдали от огней города. Помешать наблюдениям может яркая луна, а также Юпитер, который будет сиять на протяжении всей ночи.

Как ранее сообщалось, падение крупного метеорита заметили на юге Норвегии. Это произошло в ночь на воскресенье на юге страны.

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