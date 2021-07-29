Подозреваемого в убийстве полицейского в Химках арестовали

Москва, 29 июля. Суд арестовал подозреваемого в убийстве полицейского в подмосковных Химках.

Обвиняемый поссорился с одним из отдыхающих в его заведении. Он толкнул полицейского, и тот упал, ударился головой и потерял сознание. Позже он пришел в себя и уехал домой, но ночью мужчине стало плохо. Медики боролись за его жизнь, но спасти 38-летнего правоохранителя не удалось.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 31-летнего владельца ночного клуба арестовали по решению суда.

Подросток попал в больницу Грозного с пулевым ранением из-за неосторожности приятеля, сообщал ФАН. Надзорное ведомство проводит проверку по факту ранения 16-летнего юноши.