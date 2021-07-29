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В Подмосковье стартовала проверка качества заборов
Общество
В Подмосковье стартовала проверка качества заборов
pixabay.com

Москва, 29 июля. Сотрудники Госадмтехнадзора зафиксировали нарушения в состоянии ограждений в Подмосковье за июль. Было выдано 60 предписаний об устранении.

Летом этого года стартовала кампания по описи заборов в Московской области. В результате проверок сотрудники Госадмтехнадзора выдают предписания по устранению нарушений и выписывают штрафы, сообщают «Вести Подмосковья».

За июль было выявлено 60 неполадок. Собственников привлекут за плохое состояние ограждений. Правила не позволяют возводить объекты выше двух метров и строить заборы из некачественных материалов. Также на городской территории нельзя окрашивать ограждения в черный цвет.

Россиянам ранее рассказали, что за спиленное без согласования дерево на дачном участке может грозить штраф. Мероприятие необходимо согласовывать с поселковой администрацией.

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