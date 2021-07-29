В суд поступило дело о краже 87 млрд рублей у «Промсвязьбанка»

Москва, 29 июля. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении более 87 млрд рублей в «Промсвязьбанке».

На скамье подсудимых за растрату оказались Николай Цуканов, Андрей Мукин, Ольга Антонова, Айгуль Шайхутдинова и Екатерина Духова. Следствие считает, что председатель совета директоров кредитной организации Алексей Ананьев и его брат Дмитрий Ананьев украли деньги банка. Для этого они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО «Промсвязьбанк».

Они купили ценные бумаги, а деньги за них перевели на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании. Средства были переведены, а ценные бумаги так и не были получены. В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей. Братья Ананьевы, Зорин, Пидлужный, Иванов и Плиев объявлены в международный розыск. В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские инициировали возбуждение уголовного дела в Центре подготовки космонавтов, сообщал ФАН. Правоохранители считают, что в организации произошло крупное хищение.