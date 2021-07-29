Суд арестовал подозреваемого в жестокой расправе над сиделкой из-за кота в Москве

Москва, 29 июля. Мужчину, которого подозревают в жестокой расправе над сиделкой его матери из-за кота, арестовали по решению суда.

Согласно имеющимся данным, пострадавшая женщина работала сиделкой у престарелой матери подозреваемого в Москве. Как утверждает сам нападавший, она специально накормила кота жирной пищей, из-за чего якобы животное погибло. На фоне этого мужчина давно собирался отомстить женщине.

В один момент злоумышленник пришел к ней домой, представившись курьером. Когда хозяйка открыла дверь, мститель бросился на нее с ножом, нанеся не менее десяти ударов. Известно, что в детстве мужчине диагностировали психическое расстройство.