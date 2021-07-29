В Подмосковье хотят расширить льготы на проезд в коммерческом транспорте

Москва, 29 июля. Льготные категории граждан с 1 августа получат возможность бесплатно ездить в коммерческом транспорте. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона рассказал о новой программе в ходе прямой линии. Он уточнил, что правом бесплатного проезда могут воспользоваться льготники Одинцовского, Ленинского, Наро-Фоминского городских округов, а также жители Люберец и Чехова. Данные территории были выбраны по количеству обращений граждан. В дальнейшем эту практику власти Подмосковья намерены продолжить, сообщает сайт 360tv.ru.

«Это только начало. Дальше будем смотреть и вводить такую удобную опцию во всех муниципалитетах Московской области», — заверил Воробьев.

Губернатор напомнил, что льготами пользуются не только пенсионеры, но также школьники и студенты. Поэтому, когда начнется учебная пора, они тоже смогут ездить в коммерческом транспорте бесплатно.

Власти Московской области продолжают развивать и систему здравоохранения. Там начала реализовываться программа по единому стандарту ремонта медучреждений.