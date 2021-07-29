ФАН публикует видео со сгоревшей BMW в Подмосковье

Москва, 29 июля. Сгоревшую разбитую иномарку обнаружили в подмосковном Лыткарино на Тураевском шоссе. В салоне находились три трупа.

Авария произошла ночью. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и вылетел с проезжей части. После аварии автомобиль воспламенился, три человека сгорели заживо. Кадры с места событий появились в распоряжении ФАН.

Машину нашли только утром. Правоохранители устанавливают личности погибших. По неподтвержденным данным, один из них был сотрудником Следственного комитета. На месте трагедии работают экстренные службы.