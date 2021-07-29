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Полицейский из Москвы лишился автопарка за 40 млн рублей

  /   Обновлено: 29 июля 2021 11:01
Происшествия
Полицейский из Москвы лишился автопарка за 40 млн рублей
пресс-служба администрации Краснодара

Москва, 29 июля. С бывшего сотрудника ГИБДД и его супруги взыскали 40 миллионов рублей в бюджет государства.

Прокуратура выяснила, что экс-полицейский и его супруга покупали машины и недвижимость на средства от коррупционной деятельности. С 2016 года неработающая женщина приобрела несколько дорогих автомобилей за 42 млн рублей. Кроме того, она купила земельные участки в Раменском районе Московской области. При этом сам полицейский за 16 лет работы в ГИБДД официально заработал только 6 млн рублей.

Надзорные органы потребовали взыскать в пользу государства эквивалент неподтвержденных доходов. Также прокуратура подала иск в суд против сына сотрудника полиции. Он также раньше работал в правоохранительных органах, сообщает «Коммерсантъ».

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ГИБДД москва автопарк
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