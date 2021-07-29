Больше половины стационаров в Москве подключено к ЕМИАС

Москва, 29 июля. Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) продолжают внедрять в стационары Москвы. Городские власти поделились статистикой.

Подключением к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) обеспечены 65% стационаров Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Отмечается, что на текущий момент власти проводят работу по подключению еще 11 учреждений.

«Сегодня уже 43 стационара Москвы подключены к единой цифровой платформе здравоохранения, это 65 процентов всех больниц столицы», — уточнила Ракова.

Использование ЕМИАС позволяет облегчить работу медицинских специалистов. Кроме того, она способствует выстраиванию более эффективной тактики лечения, что становится возможным благодаря внесению данных о пациентах в медкарту в электронном виде.

Система здравоохранения развивается и в Московской области. В регионе стартовала программа по единому стандарту ремонта медицинских учреждений, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге запустили специальную интерактивную карту, позволяющую гражданам получить талон на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Система была разработана городским комитетом по здравоохранению и Медицинским информационно-аналитическим центром.