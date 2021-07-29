Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 11:57
11:57
Экономика
Росстат сообщил о снижении размера пенсий
11:56
Политика
Косачев назвал откровенным шантажом ультиматум американских сенаторов по «СП-2»
11:55
Происшествия
Суд впервые оштрафовал Google за нарушение закона о локализации данных
11:52
Общество
Прокуратура начала проверку из-за заболевания воспитанников детского лагеря в Крыму
11:52
Общество
Инфекционист оценил организацию прививочной кампании в России
11:51
Происшествия
Количество погибших при пожаре в Анталье увеличилось до трех
11:49
Политика
Британский политолог назвал тактической ошибкой Байдена нападки на Россию
11:47
Политика
Мэр украинского города Хорол стал фигурантом уголовного дела после празднования дня ВМФ
11:46
Происшествия
Участник «Бессмертного полка» предстанет перед судом за публикацию фотографии Мюллера
11:44
Шоу-бизнес
5 главных хитов о любви блистательного Игоря Крутого
Все новости

Больше половины стационаров в Москве подключено к ЕМИАС
Общество
Больше половины стационаров в Москве подключено к ЕМИАС
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 29 июля. Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) продолжают внедрять в стационары Москвы. Городские власти поделились статистикой.

Подключением к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) обеспечены 65% стационаров Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Отмечается, что на текущий момент власти проводят работу по подключению еще 11 учреждений.

«Сегодня уже 43 стационара Москвы подключены к единой цифровой платформе здравоохранения, это 65 процентов всех больниц столицы», — уточнила Ракова.

Использование ЕМИАС позволяет облегчить работу медицинских специалистов. Кроме того, она способствует выстраиванию более эффективной тактики лечения, что становится возможным благодаря внесению данных о пациентах в медкарту в электронном виде.

Система здравоохранения развивается и в Московской области. В регионе стартовала программа по единому стандарту ремонта медицинских учреждений, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге запустили специальную интерактивную карту, позволяющую гражданам получить талон на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Система была разработана городским комитетом по здравоохранению и Медицинским информационно-аналитическим центром.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Больше половины стационаров в Москве подключено к ЕМИАС
развитие здравоохранение система емиас
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru