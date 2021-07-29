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Минимум три человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы

  /   Обновлено: 29 июля 2021 10:50
Происшествия
Минимум три человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Москва, 29 июля. Авария с участием автобуса произошла на Большой Академической улице. По предварительной информации, травмы получили три человека.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. О состоянии пострадавших ничего не известно.

Несколько дней назад в Краснодарском крае туристический автобус съехал с трассы в кювет. ДТП могло произойти из-за отказа тормозной системы. Медицинская помощь потребовалась 19 пассажирам, еще один человек скончался.

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