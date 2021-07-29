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Теплая и облачная погода ожидается в Москве 29 июля
Общество
Теплая и облачная погода ожидается в Москве 29 июля
Global Look Press  /  Horst Sollinger/imageBROKER.com

Москва, 29 июля. Облачность и повышение температуры почти до 30 градусов ожидается в Москве в четверг, 29 июля. Местами может пройти небольшой дождь.

Погода в российской столице формируется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона. В связи с этим, температура воздуха 29 июля на три градуса превысит климатическую норму.

Столбики термометров в городе покажут от +25 до +27 градусов. В Московской области воздух прогреется от +24 до +29 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Показатель атмосферного давления составит 740 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Теплый август спрогнозировали в большинстве российских регионов. Об этом ранее рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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