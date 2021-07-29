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Проезд по внутренней стороне МКАД открыли после опрокидывания грузовика с битумом

  /   Обновлено: 29 июля 2021 09:28
Происшествия
Проезд по внутренней стороне МКАД открыли после опрокидывания грузовика с битумом
wikipedia.org  /  Sergey Ashmarin / CC BY-SA 3.0

Москва, 29 июля. Госавтоинспекция открыла движение на 48 км внутренней стороны МКАД. Ранее там случилось серьезное ДТП с участием большегруза.

Авария произошла рано утром около станции Мещерская. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате грузовик перевернулся. Стражи порядка, приехавшие на место происшествия, заблокировали движение. Из-за дорожного инцидента наблюдалась двухкилометровая пробка.

В Москве перед главным зданием МГУ произошло ДТП, пассажирский автобус протаранил столб. По предварительным данным, травмы получили пять человек, сообщало РИАМО.

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дтп мкад движение
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