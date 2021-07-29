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Три человека заживо сгорели в автомобиле на трассе в Подмосковье

  /   Обновлено: 29 июля 2021 08:56
Происшествия
Три человека заживо сгорели в автомобиле на трассе в Подмосковье
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Лыткарино, 29 июля. Ночью на Тураевском шоссе в Подмосковье водитель BMW не смог справиться с управлением и съехал с дороги. Автомобиль, в котором находились три человека, загорелся.

Три человека сгорели заживо в результате автомобильной аварии в Подмосковье. Машину удалось обнаружить только утром 29 июля. По неподтвержденной информации, одним из погибших был сотрудник правоохранительного ведомства.

Согласно предварительным данным, автокатастрофа произошла в городе Лыткарино. На месте происшествия работают спецслужбы региона. Обстоятельства произошедшего будут выясняться.

ДТП с возгоранием случилось на трассе М-4 Дон около Красного Сулина на днях. Согласно информации областного ГИБДД, во время движения у Mercedes-Benz с прицепом лопнуло колесо. Водитель не смог справиться с управлением, врезался в отбойник и выехал на встречную полосу. Транспорт вспыхнул.

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авария смерть автомобиль
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