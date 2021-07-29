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Фура с битумом опрокинулась на МКАД

  /   Обновлено: 29 июля 2021 05:39
Происшествия
Фура с битумом опрокинулась на МКАД
pixabay.com/PD

Москва, 29 июля. Большегруз с битумом перевернулся перед съездом на Мичуринский проспект на МКАД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Авария произошла в Москве 29 июля. Перевернувшаяся фура с битумом затруднила движение на МКАД. На место происшествия выехали экстренные службы столицы. Водителей предупреждают о заторе на участке перед съездом на Мичуринский проспект на несколько часов.

Согласно информации столичного дептранса, водитель фуры не справился с управлением. Из-за опрокидывания фуры на внутренней стороне 48 км МКАД перекрыто движение. Рекомендуется выбирать пути объезда.

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на 91-м километре МКАД на днях. Один человек получил травмы. В связи с крупным ДТП спецслужбам Москвы пришлось перекрыть две полосы движения. Другой информации о пострадавших нет.

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Все новости / Происшествия / Фура с битумом опрокинулась на МКАД
авария мкад большегруз
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