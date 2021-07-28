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Грузовик въехал в здание Центра оперного пения Вишневской в Москве
Происшествия
Грузовик въехал в здание Центра оперного пения Вишневской в Москве
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  /  пресс-служба

Москва, 28 июля. Грузовой автомобиль врезался в здание Центра оперного пения Галины Вишневской в Москве. Авария произошла на улице Остоженка.

Транспортное средство проехалось по кустам, а затем влетело в стену здания. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы. Сотрудники государственных органов приступили к выяснению деталей и обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Серьезное дорожно-транспортное происшествие также было зафиксировано под Тулой. В столкновении четырех транспортных средств погиб один и пострадали три человека.

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