Грузовик въехал в здание Центра оперного пения Вишневской в Москве

Москва, 28 июля. Грузовой автомобиль врезался в здание Центра оперного пения Галины Вишневской в Москве. Авария произошла на улице Остоженка.

Транспортное средство проехалось по кустам, а затем влетело в стену здания. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы. Сотрудники государственных органов приступили к выяснению деталей и обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Серьезное дорожно-транспортное происшествие также было зафиксировано под Тулой. В столкновении четырех транспортных средств погиб один и пострадали три человека.