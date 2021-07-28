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Традиционную программу «Ильина Дня на улице Ильинке» изменили из-за пандемии
Общество
Традиционную программу «Ильина Дня на улице Ильинке» изменили из-за пандемии
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Москва, 28 июля. Несколько мероприятий, приуроченных к празднику «Ильин День», отменены из-за пандемии коронавируса. Организаторы надеются, что традиционная программа вернется в 2022 году.

Начиная с XVI-XVII веков, в Москве 2 августа проходили празднования «Ильина Дня». Русское воинство во главе с патриархом и царем ежегодно на праздник совершали Крестный ход из Кремля к храму Пророка Божия Илии. С приходом советской власти эта традиция исчезла. Только в 2003 году вновь возродили празднование «Ильина Дня».

Торжественная программа под названием «Ильин День на улице Ильинке» впервые с 2003 года претерпела существенные изменения. Организаторы были вынуждены из-за пандемии коронавируса отменить Крестный ход. Кроме того, не состоится шествие кадетов из юношеских военно-патриотических клубов, сообщают «Ветеранские вести».

Доступ зрителей на концерт на Васильевском спуске будет ограничен, но для всех желающих посмотреть выступления артистов будет организована онлайн-трансляция мероприятия. Журналисты смогут попасть на территорию только по специальным аккредитациям после прохождения необходимых для допуска процедур.

Ранее пианист Денис Мацуев заявил, что хочет вместе с дирижером Валерием Гергиевым исполнить для российских олимпийцев концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

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кремль православие крестный ход праздник ильин день
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