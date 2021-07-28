Суд признал законным штраф Facebook за отказ удалить запрещенный контент

Москва, 28 июля. Представители Facebook должны выплатить многомиллионный штраф, назначенный ранее судом за отказ удалить запрещенный контент.

Мировой суд Таганского района Москвы ранее оштрафовал Facebook, который опубликовал запрещенную информацию и отказался ее удалить.

Всего платформа была оштрафована на сумму в 26 млн рублей. Представители компании пытались оспорить это решение, но суд признал законным многомиллионный штраф.

Суд 22 июля признал виновным платформу Facebook в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.