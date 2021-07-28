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Журналист Доброхотов признан свидетелем по делу о клевете после допроса в СК

  /   Обновлено: 28 июля 2021 17:01
Происшествия
Журналист Доброхотов признан свидетелем по делу о клевете после допроса в СК
instagram.com  /  @roma_dobrokhotov

Москва, 28 июля. Роман Доброхотов проходит по уголовному делу о клевете в качестве свидетеля. Правоохранители признали за ним такой статус после допроса в полиции.

Журналист из Нидерландов Ван дер Верфф подал через своего адвоката заявление в правоохранительные органы на главного редактора The Insider1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Романа Доброхотова.

Утром в доме у главреда интернет-издания прошли обыски. После этого Доброхотов был доставлен в ОМВД по Академическому району Москвы на допрос.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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