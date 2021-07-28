Розыгрыш еще пяти автомобилей среди привитых от коронавируса пройдет 28 июля в Москве

Москва, 28 июля. Розыгрыш пяти автомобилей состоится среди жителей Москвы, привившихся от коронавирусной инфекции в период с 19 по 25 июля.

Победителей выберут среди тех, кто поставил первый компонент вакцины от COVID-19 в указанные даты. Розыгрыш будут транслировать на телеканале «Москва 24». С победителями свяжутся организаторы и объяснят, как забрать приз. Также список выигравших будет опубликован на сайте мэра столицы. Для проверки достаточно будет ввести номер полиса ОМС, серию или номер паспорта на странице розыгрыша.

Также среди жителей Московской области, сделавших прививку против коронавирусной инфекции с 25 июня, 1 августа будет проведен второй розыгрыш квартиры. Между жителей региона разыграют однокомнатную квартиру в ЖК «Южная Битца» на территории Ленинского городского округа Подмосковья.