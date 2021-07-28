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Суд рассмотрел жалобы на продление домашнего ареста фигурантам «санитарного дела»

  /   Обновлено: 28 июля 2021 15:53
Происшествия
Суд рассмотрел жалобы на продление домашнего ареста фигурантам «санитарного дела»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Союстов

Москва, 28 июля. Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на продлении срока нахождения под домашним арестом фигурантам так называемого «санитарного дела».

В ходе рассмотрения апелляции постановление Басманного районного суда Москвы оставлено без изменений. Так срок домашнего ареста продлен пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, участнице Pussy Riot Марии Алехиной, муниципальному депутату Дмитрию Барановскому, а также кандидату в депутаты на выборах в Госдуму Олегу Степанову.

Все они обвиняются в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на различны несанкционированных акциях.

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домашний арест апелляция Мосгосуд
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