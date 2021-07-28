Суд рассмотрел жалобы на продление домашнего ареста фигурантам «санитарного дела»

Москва, 28 июля. Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на продлении срока нахождения под домашним арестом фигурантам так называемого «санитарного дела».

В ходе рассмотрения апелляции постановление Басманного районного суда Москвы оставлено без изменений. Так срок домашнего ареста продлен пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, участнице Pussy Riot Марии Алехиной, муниципальному депутату Дмитрию Барановскому, а также кандидату в депутаты на выборах в Госдуму Олегу Степанову.

Все они обвиняются в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на различны несанкционированных акциях.