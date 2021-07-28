Москвич десятью ударами ножа «отомстил» сиделке за смерть кота

Москва, 28 июля. Полицейские разбираются в обстоятельствах нападения на 49-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, пострадавшая была сиделкой у пенсионерки. Сын пожилой москвички давно собирался отомстить женщине. Мужчина посчитал, что сиделка накормила кота жирной пищей, после чего животное погибло.

Злоумышленник пришел домой к женщине под видом курьера. Хозяйка открыла дверь, и на нее набросился злоумышленник, нанеся десять ножевых ранений. Нападавший задержан. Ему в детстве диагностировали расстройство психики.