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Москвич десятью ударами ножа «отомстил» сиделке за смерть кота

  /   Обновлено: 28 июля 2021 15:30
Происшествия
Москвич десятью ударами ножа «отомстил» сиделке за смерть кота
pixabay.com

Москва, 28 июля. Полицейские разбираются в обстоятельствах нападения на 49-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, пострадавшая была сиделкой у пенсионерки. Сын пожилой москвички давно собирался отомстить женщине. Мужчина посчитал, что сиделка накормила кота жирной пищей, после чего животное погибло.

Злоумышленник пришел домой к женщине под видом курьера. Хозяйка открыла дверь, и на нее набросился злоумышленник, нанеся десять ножевых ранений. Нападавший задержан. Ему в детстве диагностировали расстройство психики.

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