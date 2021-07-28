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СК считает, что Доброхотов оклеветал офицеров Минобороны РФ

  /   Обновлено: 28 июля 2021 15:45
Происшествия
СК считает, что Доброхотов оклеветал офицеров Минобороны РФ
mvd.ru

Москва, 28 июля. СК возбудил уголовное дело о клевете в отношении Романа Доброхотова после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов Ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ.

Сотрудники полиции ранее провели обыски в квартире главреда The Insider1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Романа Доброхотова. Оперативники обнаружили у него папку для документов из американского посольства.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению нидерландского журналиста Ван дер Верффа. Однако в материалах дела говорится, что Доброхотов оклеветал не только представителя СМИ, но и офицеров Минобороны РФ.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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