Правоохранители везут на допрос главреда The Insider Доброхотова

Москва, 28 июля. Главный редактор издания The Insider1 Роман Доброхотов сообщил, что его везут на допрос. Он является фигурантом уголовного дела о клевете.

Заявление на подозреваемого через адвоката подал нидерландский журналист Ван дер Верфф. Утром домой к главному редактору The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) пришли сотрудники полиции и устроили обыск. У Доброхотова была обнаружена папка для документов из американского посольства.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.