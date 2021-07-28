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Правоохранители везут на допрос главреда The Insider Доброхотова

  /   Обновлено: 28 июля 2021 15:09
Происшествия
Правоохранители везут на допрос главреда The Insider Доброхотова
facebook.com  /  Роман Доброхотов

Москва, 28 июля. Главный редактор издания The Insider1 Роман Доброхотов сообщил, что его везут на допрос. Он является фигурантом уголовного дела о клевете.

Заявление на подозреваемого через адвоката подал нидерландский журналист Ван дер Верфф. Утром домой к главному редактору The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) пришли сотрудники полиции и устроили обыск. У Доброхотова была обнаружена папка для документов из американского посольства.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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клевета допрос доброхотов
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